شن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت هجوما حادا على الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، واعتبر أن اختياره ربما يمثل إشارة أخيرة للدول العظمى "لتفهم مع من تتعامل"، قبيل العودة للاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعربية، على موقع فيسبوك، عن بينيت القول في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة :"اختير في إيران رئيس جديد هو إبراهيم رئيسي.. هذا الشخص سيء السمعة بنظر الشعب الإيراني والعالم أجمع لدوره في لجان الموت التي قامت بإعدام معارضي النظام".

وأضاف أن "رئيسي يتحمل شخصيا المسؤولية عن قتل الآلاف من المواطنين الإيرانيين الأبرياء. واختياره يشكل إشارة للدول العظمى، ربما الإشارة الأخيرة قبيل العودة إلى الاتفاق النووي، بأن عليها أن تستيقظ وتفهم مع من تتعامل وأي نوع من النظام هي تختار تعزيزه".

واستطرد بالقول :"من الواضح لنا جميعا أن هذا هو نظام من الجلادين، ولا يجوز له أن يمتلك أسلحة دمار شامل. وهذا هو موقف إسرائيل الواضح والثابت".