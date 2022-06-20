هولندا تزيد من توليد الطاقة بالفحم

ذكر مسؤول اليوم الاثنين أن السلطات الهولندية تعمل الآن على زيادة توليد الطاقة بالفحم في ظل قيام روسيا بوقف إمدادات الغاز.



وقال وزير الطاقة روب جيتن، إن هولندا في المرحلة الأولى من أزمة غاز ، رغم أنه أضاف أن البلاد لا تواجه بعد نقصا في الغاز.



وتابع جيتن أن قرار روسيا بوقف أو خفض بدرجة كبيرة إمدادات الغاز للدول الأوروبية يعني أن الوضع قد يتدهور بشكل سريع ، مطالبا الشركات والشعب بخفض استهلاك الطاقة قدر الامكان.



وفي حين أن هولندا قلصت توليد الطاقة بالفحم إلى 35% لأسباب بيئية ، غير أن محطات الطاقة التي تدار بالفحم ستعمل بأقصى قدرة مجددا حتى عام 2024.



وستقوم هولندا بتخزين الغاز استعدادا لفصل الشتاء.



وقال وزير الطاقة الهولندي إن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لضمان توفير إمدادات الطاقة للمواطنين والشركات، وأضاف أن "خطر عدم فعل أي شيئ هائل للغاية".



هذه الخطوة تعني أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الفحم سترتفع على الأرجح، وأنه ستتخذ اجراءات لخفض الانبعاثات الضارة في قطاعات أخرى.



كما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيتن قوله "لقد تعين علينا اللجوء إلى خيارات صعبة".



كما كشفت الحكومة الهولندية النقاب عن نظام "للانذار المبكر" لأمن الطاقة يلزم الشركات بتقاسم المعلومات التفصيلية عن الامدادات مع الحكومة على أساس يومي.



وأفادت بلومبرج بأن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية ارتفعت مرة أخرى اليوم بعد ان ارتفعت بنسبة 43 % الأسبوع الماضي، حيث رفعت الحكومات حالة التأهب ، وسط تصاعد احتمالية اللجوء إلى الترشيد.



وجرى تقليص الشحنات إلى كبار المشترين في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، مما دفع المفوضية الأوروبية للقول بأن روسيا تستخدم طاقتها من أجل "الابتزاز".