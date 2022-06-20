فتحت لجان مدرسة الفاروق بالسادس من أكتوبر، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الدينية، وسط تفتيش من قبل أفراد الأمن المكلفين بتأمين الامتحانات.



وتوافد عدد من طلاب المدارس بصحبة أولياء الأمور الذين فضلوا عدم التحرك إلا عند انتهاء أبنائهم للامتحانات بشكل كامل اليوم.



وناشد عدد من المعلمين والإداريين المكلفين بمتابعة الامتحان أولياء الأمور بالتحرك من أبواب المدرسة والاطمئنان أن تلك المواد غير مضافة لمجموع الدرجات النهائية للطلاب.



وفتش عدد من الإداريين الطلاب قبل للدخول إلى اللجان، لعدم السماح لهم بدخول أي من المحظورات التي شددت عليها وزارة التربية والتعليم.



ومن جهتها، قالت إحدى أولياء الأمور المتواجدة أمام المدرسة إنه رغم سهولة المواد اليوم وعدم إضافتها للمجموع إلا أن القلق يسيطر عليهم منذ نزول جدول الامتحانات في المدارس.



ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم امتحان التربية الدينية، على أن يبدأ الامتحان 9 صباحا ولمدة ساعة ونصف.