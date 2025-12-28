الكوميسا: سنتصدى لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال سياسيا وقانونيا

قال الدكتور ديف هامان مساعد الأمين العام لتجمع الكوميسا، إن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال" سيكون ضمن الملفات الملحّة المطروحة على القمة الأفريقية المقبلة.

خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، عبر عن ثقته في أن هذا الأمر سيتم التصدي له سياسيًا وقانونيًّا، باعتبار أن الصومال دولة ذات سيادة كاملة وترفض أي محاولات للتقسيم.

وفي ما يتعلق بما أعلنته إسرائيل عن تعاون اقتصادي محتمل مع الإقليم، إضافة إلى الحديث عن نقل الفلسطينيين، أكد هامان، أن أي قرار يخص الأراضي الصومالية يجب أن يتم بمشاركة الصوماليين أنفسهم، مشددا على أنه "لا يمكن لأي دولة خارجية، أن تقرر نيابة عن الصومال".

وأوضح أن الصومال تحظى بدعم أفريقي ودولي واضح، وأنه من غير الممكن الحديث عن تعاون أو تنمية اقتصادية مع "دولة غير موجودة قانونياً"، واصفاً ذلك بأنه أمر غير واقعي.

وأكد هامان أن إفريقيا والاتحاد الإفريقي يرفضان هذه التحركات، معلنًا عن اجتماع إفريقي مرتقب الأسبوع المقبل لبحث التطورات، معرباً عن أمله في أن تسفر هذه التحركات عن خطوات واضحة للتصدي لهذا القرار.