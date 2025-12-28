وزيرة التنمية المحلية تكشف نتائج حملات مفاجئة بشبرا والموسكي في القاهرة ومدن البحر الأحمر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شن لجنة من قطاع تقويم الأداء و التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر الجاري على أحياء الموسكي وشبرا بمحافظة القاهرة، ومدن وأحياء محافظه البحر الأحمر، لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وموقف طلبات المواطنين وفحص عدد من الملفات المهمة، على رأسها التراخيص والتقنين ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية و التصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية.

جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول نتائج المرور الميداني المفاجئ لفرق القطاع على عدد من أحياء القاهرة ومدن البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أنه بالمرور على المركز التكنولوجي لحي الموسكي من لجنة قطاع التفتيش، حيث تبين للجنة عدم قيام المختصين بالإدارة الهندسية باستكمال الإجراءات القانونية تجاة محاضر مخالفات البناء طبقا للقانون وتم إحالة المسئولين للنيابة المختصة لإعمال شئونها، كما تم إنهاء 15 معاملة متأخرة ومتوقفة بالإدارات المختلفة بالمركز التكنولوجي بالحي أثناء تواجد اللجنة، بالإضافة إلي تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات فى عدد من الشوارع بالحي ومن بينها ( عبدالعزيز – العشماوي ) لتسهيل حركة المرور والمارة.

كما أوضح التقرير أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بنطاق الحي لمراجعة تراخيص المحلات والاعلانات وأسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحلات الغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية في حينة تجاه المخالفين، كما قامت اللجنة بمراجعة عمليات الرصف بالانترلوك لعدد من الشوارع وتجهيز بالوعات الأمطار، كما قامت اللجنة بالمرور لمتابعة التطوير الحضاري لسوق العتبة بالموسكي بشوارع ( الجوهري - ويوسف نجيب) وتلاحظ إلتزام الباعة بالاماكن المخصصة لهم وسهولة الحركة للمواطنين كما تلاحظ وجود عمال النظافة لنظافة تلك الشوارع، كما تم التنسيق مع حي الموسكي بإخلاء 35 فرش للباعة الجائلين ونقلهم لجراج العتبة.

وفيما يخص المرور المفاجئ على المركز التكنولوجي لحي شبرا بالقاهرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي مخالفات أو تقصير فى الأداء ، أوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية أنه لجنة قطاع التفتيش راجعت أداء المركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات و ملفات التصالح وفحص المباني التي تمثل خطورة علي الأرواح والممتلكات وفحص الإجراءات المتخذة حيال وقف مخالفات البناء ميدانيا وقانونيا ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالى والإداري.

وأسفرت الحملة عن ضبطت مخالفات بناء وإشغالات ورصد عقار يمثل خطورة علي الأرواح والممتلكات فى ١١ شارع التاج وصادر بشأنه قرار هدم وتم البدء في هدم العقار بعد تقنين الإجراءات القانونية ، وتنفيذ 3 حملات مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة ، وتم غلق عدد من المحال المخالفة حتي تقنين أوضاعهم وإنهاء عدد من المعاملات المتأخرة بالمركز التكنولوجي حفاظا على مصلحة المواطن ، ووجهت اللجنة العاملين بالحى بضرورة الإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.

وفيما يخص المرور المفاجئ للجنة قطاع التفتيش على مدن ومراكز وأحياء محافظة البحر الأحمر لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت اللجنة بالمرور علي أحياء جنوب وشمال الغردقة ومدينة الغردقة - سفاجا- مرسي علم - القصير - رأس غارب ، وتضمنت محاور التفتيش مراجعة أداء المركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات و التصالح والتقنين و الاجراءات المتخذة ضد المتعدين على أملاك الدولة وفحص الاجراءات المتخذة حيال وقف مخالفات البناء ميدانيا وقانونيا ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية.

وأشار التقرير إلى أن أعمال اللجنة كشفت عن عدم تحقيق الاستفادة المطلوبة من اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي السابق بمدينتي مرسى علم و رأس غارب والاحتياج لتطوير شبكة الطرق والإنارة والأرصفة في مدن الغردقة وسفاجا وضرورة الاهتمام بمستوي النظافة والتواصل مع الشركة المعنية بالملف بمدينة رأس غرب للالتزام بالعقد، وبعد فحص عينات عشوائية من التراخيص والمرور الميدانى تم رصد مخالفات بالإدارات الهندسية بمدن سفاجا ورأس غارب وحي جنوب الغردقة تستوجب الإحالة للنيابة العامة والنيابة الإدارية بالإضافة إلى إكتشاف بناء أدوار مخالفة دون ترخيص بحى جنوب الغردقة وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة فورًا ومصادرة مواد البناء والتحفظ على الأدوات والمهمات ، كما تم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بحى شمال الغردقه بمسطح ٤٠٠٠ م٢ مباني من الدبش الأبيض.

وخلال مرور اللجنة تم إنهاء ٢٤٥٦ معاملة متأخرة بالادارات الخلفية للأحياء وإخطار المواطنين للحضور لاستلام المعاملات المنتهية، كما تم توجيه اللجان الفنية الخاصة بالتصالح بسرعة إنهاء الاستيفاءات الواردة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودفع وتيرة العمل وتم إنهاء عدد من الاستيفاءات المتاخرة وإخطار المواطنين، كما كشفت اللجنة عن وجود إهمال وتقاعس من المسئولين عن إدارة الاشغالات في عدد من الأحياء والمدن أدي إلي مخالفات إدارية وعدم القيام بالواجبات الوظيفة وحرمان الدولة من بعض مواردها.