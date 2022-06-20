محامي متهم شقة الزمالك بعد حكم حبسه: لن يسلم نفسه قبل جلسة النقض

قال إن موكله لم يكن يعلم بأثرية القطع المضبوطة



قال مصطفى أحمد علي محامي مالك شقة الزمالك، إنه سيطعن على الحكم الصادر بسجن موكله لمدة خمس سنوات، في قضية العثور على مقتنيات أثرية بشقته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن المحكمة لم تودع حيثيات الحكم كاملة لكنها أودعت جزءا منها، موضحًا أنه أبدى 16 دفعا أمام المحكمة وصفها بأنها - أي الدفوع - موضوعية جدا.

وأشار إلى أنه سيرى إن كانت المحكمة (بعد إيداع كامل الحثيثيات) قد تناولت الرد على هذه الدفوع من عدمه، موضحًا أن موكله لن يسلم نفسه قبل يوم جلسة نظر النقض، وهو عُرف وصفه معتاد، وقال إن القانون أجازه.

ولفت إلى أن موكله يجوز له استيراد المضبوطات حال صدور حكم بالبراءة، متحدثا عن أن نص القانون أباح تملكها.

وتابع: "مسار النزاع هو عدم تسجيل هذه القطع في مدة محددة.. الكل يختلط عليه الأمر بأن هذه المدة ستة أشهر من تاريخ صدور القانون رقم 3 لسنة 2010 وهو قانون تعديل الآثار.. هذا ليس صحيحا، اللائحة التنفيذية للقانون (المادة 16) تنص على أن كل من يتملك قطعا غير مسجلة أن يخطر المجلس لتسجيلها في حيازته خلال ستة أشهر من تاريخ تملكه لها أو علمه بأن ما يملكه يعتبر أثرا".

وأشار إلى أن موكله لم يكن يعلم أن هذه المقتنيات عبارة عن آثار، مؤكدًا أنهم سبق أن طالبوا المجلس الأعلى للآثار بتسجيل هذه القطع، دون أن يتلقوا ردا حتى الآن.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته، بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما، لاتهامهم بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شقة الزمالك".

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في الآثار من خلال اعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي.