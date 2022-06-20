الناتو: نتعهد بتقديم دعم طويل الأمد إلى أوكرانيا ضد روسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن الحلف تعهد مع الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم طويل الأمد إلى أوكرانيا.



وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سيواصلان تقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا بسبب الحرب الروسية.



وتابع"من الرائع الترحيب برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل قمة الناتو المقبلة في مدريد الأسبوع المقبل".



وشدد على أن الناتو والاتحاد الأوروبي يقفان جنبًا إلى جنب مع الأوكرانيين، حيث يواصلون الدفاع عن أنفسهم، متعهدا: "سنواصل دعم شريكنا الوثيق... أوكرانيا على المدى الطويل".



جاءت تصريحات أمين عام حلف الناتو عقب لقائه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين في بروكسل، حيث التقى المسؤولان في مقر الناتو في بروكسل، دون الظهور الصحفي بعد الاجتماع.



يعد اجتماع أورسولا وستولتنبرج، هو الاجتماع الأحدث في سلسلة المشاورات التي أجراها الناتو قبل قمة القادة في مدريد في الفترة من 29 إلى 30 يونيو، حيث من المتوقع أن يتبنى الحلف مفهومًا استراتيجيًا جديدًا يحدد سياساته الأمنية الأساسية وتحدياته للعقد المقبل.