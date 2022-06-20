أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن أشرف بن شرقي، لاعب الفريق إذا قرر الاستمرار في الدوري المصري سيكون متواجدًا مع الأبيض فقط.

وقال أمير خلال مداخلة ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "أشرف بن شرقي اذا قرر الاستمرار في مصر سيكون متواجدً بالزمالك".

وأضاف: "بن شرقي يلعب باحترافية لآخر دقيقة، وقال لنا لن ألعب في مصر إلا للزمالك".

وأتم أمير تصريحاته في هذا الشأن: "لقطة خروج بن شرقي واعتراضه على التبديل مع فيريرا لم يكن بها تجاوز، فهو لم يتلفظ بأي ألفاظ أو يركل شيء، والمدرب وجه الشكر لكل اللاعبين في غرفة الملابس".

وكان بن شرقي قد سجل هدف التعادل الأول للزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي التي أُقيمت أمس الأحد، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، قبل أن يتم استبداله بعد ذلك، وتلاحظ وجود اعتراض منه على قرار المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا.