 لجان الهرم تشدد على منع دخول الموبايل - بوابة الشروق
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لجان الهرم تشدد على منع دخول الموبايل

أحمد كساب
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 9:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 9:29 ص

استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة بالهرم الطلاب، اليوم الاثنين، لأداء امتحاني التربية الوطنية والدينية.

وفتحت اللجان ابوابها أمام الطلاب من الثامنة صباحا، لتنظيم دخولهم إلى لجان الامتحانات، وتفتيش الطلاب لمنع اصطحابهم أية متعلقات بالمواد، والتأكيد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة.

وحرص العشرات من أولياء الأمور على التواجد أمام اللجان رفقة ذويهم من الطلاب، للاطمئنان عليهم قبل دخول اللجان.

وشهدت اللجان تشديدات أمنية، مع وضع كاردون أمني أمام اللجان لتنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات ومنع الزحام وفرض حالة من الهدوء بمحيط اللجان.

واتخذت مسؤولي اللجان كل التدابير الاحترازية من ارتداء الماسك الطبي وتوفير الكحول والكمامات للطلاب أثناء دخولهم مقار اللجان.

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