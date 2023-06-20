وزراء البيئة الأوروبيون يوافقون على قانون حماية الطبيعة المتنازع عليه

اتفق وزراء البيئة الأوروبيون، اليوم الثلاثاء، على موقف مشترك بشأن مشروع قانون متنازع عليه لإصلاح الأنظمة البيئية المتضررة والذي انتقده المزارعون بشدة.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 20 دولة من دول الاتحاد دعمت مشروع القانون عندما تم طرحه للتصويت في لوكسمبورج.

وعلى الجانب الآخر، صوتت بولندا وإيطاليا وهولندا والسويد وفنلندا ضد المقترح، بينما امتنعت بلجيكا والنمسا.

ويستهدف التشريع المقترح من جانب المفوضية الأوروبية انقاذ الأنظمة البيئية من الانهيار عن طريق إعادة ترطيب أراضي المستنقعات المجففة أو إعادة زراعة الغابات أو جعل المدن أكثر خضرة.

وبموجب القانون، تعتزم دول الاتحاد الأوروبي إصلاح ما لا يقل عن 30% من البيئات التي كانت في حالة سيئة في النظم البيئية الأرضية والساحلية والمياه العذبة والبحرية وإعادتها إلى حالة جيدة بحلول عام 2030 على أن تصل نسبة الإصلاح إلى 90% بحلول عام 2050.