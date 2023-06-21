 استشهاد فلسطيني من جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل شهر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد فلسطيني من جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل شهر

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 11:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 11:15 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد المواطن الفلسطيني ناصر صالح محمد سنان (55 عامًا) مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس قبل نحو شهر في جنين، شمال الضفة الغربية.

وكان المواطن سنان قد أصيب برصاص قوات الاحتلال في الرأس في 22 مايو الماضي، خلال اقتحامها مدينة جنين، ونقل إلى مستشفى ابن سينا في المدينة، وخضع لعدة عمليات جراحية، في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن أعلن عن ارتقائه، مساء اليوم، متأثرا بإصابته الحرجة.

وبارتقاء الشهيد سنان، يرتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 173 شهيدا.


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