محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بنادي الهجن والفروسية الدولي

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، أعمال الإنشاءات الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقهما إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس مركز الخارجة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأكد المحافظ، أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمنصة المشاهدة الرئيسية والتي تتسع لـ400 مشاهد، وجارٍ أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات، فضلا عن تمهيد مضمار السباق والطرق الخدمية بطول 5 كيلومترات، موجها بسرعة الانتهاء من الموقع العام للمضمار، والبدء في تنفيذ استراحات التخييم للمتسابقين ومباني الخدمات البيطرية.

وأضاف أن المشروع يشمل أيضا إنشاء قرية تراثية تضم فندق على الطراز البيئي، وملاعب رياضية، ونادي صحي، ومسرح مكشوف، ومدينة ألعاب مائية ترفيهية.