رئيس الوزراء الصيني: بكين تسعى لتعزيز التعاون مع ألمانيا

دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون مع بكين لدعم النمو مع افتقار التعافي الاقتصادي العالمي إلى الزخم.

وقال لي في مؤتمر صحفي في برلين "يفتقر التعافي الاقتصادي العالمي إلى ديناميكية النمو. وينبغي على الصين وألمانيا، كبلدين كبيرين ومؤثرين، العمل بشكل وثيق معاً من أجل السلام والتنمية العالميين"، وفقا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

واستقبل الرئيس الالماني أمس الاثنين رئيس الوزراء الصيني الذي يقوم بأول زيارة له إلى الخارج، في اختبار للعلاقات بين برلين وبكين التي تتخللها منافسة متنامية على خلفية التوتر بين الصين واميركا.

وشدد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اللهجة خلال محادثاته مع المسؤول الصيني، إذ أكد أن التعاون بين البلدين "يظل مهماً ولكنه تغير في السنوات الأخيرة"، وفقاً لتغريدات نشرتها المتحدثة باسمه سيرستين غاميلين.

وأضاف أن "الصين شريكة لألمانيا وأوروبا، لكنها أيضاً خصم ومنافس على نحو متزايد على الساحة السياسية".

وأكد المسؤول الصيني أن بلاده مستعدة للعمل مع ألمانيا للمساهمة في "الاستقرار والازدهار العالميين" وفقا لوكالة شينخوا.