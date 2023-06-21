الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المُستوطنين الإسرائيليين وتطالب بتدخل دولي عاجل

أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المُستوطنين المنظمة والمسلحة، وهجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وممتلكاتهم ومركباتهم.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن اعتداءات المستوطنين، تعتبر انعكاسًا لحملة التحريض التي يقودها وزراء مُتطرفون في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن جفير وسموتريش، ودعواتهم المتواصلة لحمل السلاح وتوزيعه، ومطالبتهم بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة.

وحذّرت الوزارة من مغبة إنجرار الحكومة الإسرائيلية خلف تلك الدعوات وإقدامها على تصعيد عدوانها في شمال الضفة الغربية، كما حذّرت أيضا من نتائجه وتداعياته على ساحة الصراع برمتها ودفعها إلى مربعات من العنف يصعب السيطرة عليها، وتتجاوز الخطوط الحمراء وتؤدي إلى ضرب أمن واستقرار المنطقة.

وطالبت بتدخل دولي وأمريكي عاجل وحقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تهدئة الأوضاع ووقف موجات التصعيد المتلاحقة تلافيا للانفجار الذي يحضّر له غلاة المتطرفين.