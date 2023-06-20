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رومانيا تفرض التعادل على سويسرا في تصفيات يورو 2024

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 12:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 12:59 ص

فرض منتخب رومانيا التعادل 2 /2 على مضيفه السويسري، مساء الإثنين، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

وفي باقي مباريات المجموعة فاز منتخب بيلاروس على ضيفه منتخب كوسوفو 2 /1.

ويتصدر منتخب سويسرا المجموعة التاسعة بعشر نقاط بفارق نقطتين عن منتخب رومانيا الوصيف، يليها كوسوفو وبيلاروس برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا أندورا بنقطة واحدة.

وفي المباراة الأولى تقدم منتخب سويسرا بهدفين حملا توقيع زكي امدوني في الدقيقتين 28 و41 لكن رومانيا ردت بهدفين في الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق فالينتين ميهايلا.

وحسمت بيلاروس فوزها على كوسوفو بهدفين حملا توقيع  فلاديسلاف موروزوف وماكس إيبونج في الدقيقتين 73 و75 مقابل هدف للضيوف سجله فيدات موريكي من ضربة جزاء في الدقيقة 87.


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