الهند تبحث الاستعدادات لمواجهة الموجة الحارة

قالت مصادر رسمية في الهند، إن وزير الصحة مانسوخ ماندافيا سيترأس اجتماعا رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، يخصص لمراجعة استعدادات الصحة العامة للتعامل مع موجة الحر السائدة في أجزاء من البلاد، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وقالت المصادر إنه من المقرر أن ينضم للاجتماع الدكتور فيه كيه بول، عضو مؤسسة الأبحاث "نيتي أيونج"، ممثلا عن قطاع الصحة، والدكتور راجيف باهل المدير العام للمجلس الهندي للبحوث الطبية وخبراء من إدارة الأرصاد الجوية الهندية.

وفي غضون الأيام القليلة الماضية، تم الإبلاغ عن وفيات بسبب ضربات الشمس من أجزاء مختلفة من البلاد، من بينها ولايات أوتار براديش وبيهار وأوديشا.