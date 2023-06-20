تعرض مراسل قناة «الغد» ضياء حوشية، لاعتداء من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في موقع عملية عيلي قرب رام الله.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل أربعة إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (عيلي) شمال رام الله.

ويأتي الهجوم غداة استشهاد ستة فلسطينيين، في عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فقد تم إطلاق النار على منفذ عملية إطلاق النار، وعلى «ما يبدو انسحب منفذ ثان من مكان الحادث قرب مستوطنة (عيلي)».

وأكدت أن «المنفذ استعمل بندقية آلية من طراز (M16)».

من جانبه، قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن «الرد على جرائم الاحتلال في مخيم جنين بالأمس واقتحام المسجد الأقصى، لم يتأخر فكانت العملية في مستوطنة (عيلي)».

وأضاف في تصريح، نشره موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني، مساء الثلاثاء، أن «ثوار الضفة الغربية يضربون في كل مكان وحيث لا يتوقع الاحتلال».

وتابع أن «هذه الثور ة المتواصلة والانتفاضة العظيمة ستتواصل، ولن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية والاستقلال».