مصرع طيار أردني إثر تحطم طائرة عسكرية خلال رحلة تدريبية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد طياريه متأثرا بإصابته إثر تحطم طائرة عسكرية خلال رحلة تدريبية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس، من مرتبات سلاح الجو الملكي لقي مصرعه إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة، حسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وكان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قد أفاد بتحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع «كوبرا» تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريًا في منطقة البقعة، حسب تلفزيون «المملكة».

وعند وقوع الحادثة، قال المصدر إنه نتج عن تحطم الطائرة إصابة طياريها اللذين تم إجلاؤهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.

وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية المواطنين بعدم تداول الشائعات، التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.