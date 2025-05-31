تعليق مثير من عمرو أديب بعد تتويج الأهلي بالدوري

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علق الإعلامي عمرو أديب على تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري بعد الفوز على فاركو بسداسية في المباراة الختامية، وإنهاء الموسم متصدر الترتيب.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه، بعد الفوز على فاركو وتصدره جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز أقرب منافسيه.

وقال عمرو أديب في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»: «لقيت كل الناس بعد فوز الأهلي بالدوري بيدوروا عليا، وبيقولوا فين عمرو عشان يحفلوا عليه.. ماشي أنا موافق».

وأضاف: «أنا على قلبي زي العسل وألف مبروك وكل سنة وأنتم طيبين.. واحنا بالطريقة دي (كزمالك) مش هنأخد أي حاجه السنة اللي جاية».

وتابع: «أنت خلاص مبقاش ليك في البرتيتة، لأنها بقت متقسمة على الناس خلاص، وهتشوف السنة اللي جاية فرق زي سيراميكا وفاركو وهم طالعين وإنت هترجع.. الزمالك يرجع للخلف».

وأتم: «لكن الأهلي دايما يطلع لـ الأمام ومن قلبي ألف مبروك لهم الفوز بالدوري».