السعودية: استهداف المرافق النووية السلمية انتهاك للقانون الدولي

قالت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، اليوم، إن "أي تهديد يستهدف المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية يعد انتهاكاً للقانون الدولي".

وذكرت الهيئة، في منشور على منصة "إكس": "يعد أي هجوم مسلح من أي طرف، وأي تهديد يستهدف المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية، انتهاكاً للقرارات الدولية، ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ومنذ 13 يونيو تشن إسرائيل غارات على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.