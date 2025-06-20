 لوبيز: سعيد بهدفي في الأهلي وأتمنى تحقيق حلم مواجهة ميسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لوبيز: سعيد بهدفي في الأهلي وأتمنى تحقيق حلم مواجهة ميسي

الشروق
نشر في: الجمعة 20 يونيو 2025 - 12:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2025 - 12:39 ص

أعرب المهاجم الأرجنتيني فلاكو لوبيز، نجم نادي بالميراس، عن سعادته البالغة بتسجيله هدفًا في مرمى الأهلي خلال الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البرازيلي 2-0 على ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة.

 

وقال لوبيز في تصريحات لموقع "فيفا": "أنا سعيد للغاية.. تسجيل هدف في بطولة مثل هذه كان حلمًا وتحقق، كما أن الفوز يعكس ثمرة الجهد الجماعي الذي بذلناه".

 

وعن الهدف، أشار إلى أن دخوله كبديل مع بداية الشوط الثاني كان نقطة تحول، مؤكدًا أن ضغطه على دفاع الأهلي تسبب في الهدف الأول، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من زميله ماوريسيو.

 

واختتم النجم الأرجنتيني حديثه قائلاً: "اللعب ضد ميسي في المباراة المقبلة سيكون حلمًا آخر يتحقق، فهو مثلي الأعلى في كرة القدم".


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