تخفيضات وخدمات طبية تجذب المواطنين إلى سوق اليوم الواحد في المنشية بالإسكندرية

شهد "سوق اليوم الواحد"، الذي أُقيم لمدة يومين بميدان عرابي في منطقة المنشية بحي الجمرك بالإسكندرية، إقبالًا واسعًا من المواطنين، في ظل طرح السلع بأسعار مخفضة وتوفير خدمات طبية ومجتمعية مجانية.

ورصدت "الشروق"، خلال جولة ميدانية داخل السوق، حالة من الرضا بين المواطنين الذين أقبلوا على شراء السلع الغذائية، والخضروات، والفاكهة، ومنتجات الألبان والمنظفات، والأدوات المنزلية، وسط تخفيضات ملحوظة مقارنة بالأسواق التقليدية، بالإضافة إلى خدمات طبية واستشارية مجانية.

وقالت نوال مجاهد، ربة منزل، إن السوق يتميز بتنوع السلع وجودتها، خاصة اللحوم والدواجن والخضروات، مشيرة إلى أن الأسعار منخفضة بشكل واضح، ما يخفف الأعباء عن الأسر.

فيما أعربت شيرين منصور، محامية، عن إعجابها بالتنظيم وتنوع الخدمات، لافتة إلى وجود وحدة متنقلة تابعة لشركة مياه الشرب لتلقي الشكاوى، وقافلة طبية تقدم الكشف المجاني والاستشارات الصحية.

وأكد أحمد حافظ، محامٍ، أن سوق اليوم الواحد يُعد نموذجًا ناجحًا لدعم محدودي الدخل، خاصة مع تنظيمه بشكل دوري في أحياء متفرقة، ما يُسهّل الوصول إليه.

وأضاف أن السوق يقدّم خدمات طبية شاملة تشمل قياس الضغط والسكر، من خلال وحدة صحية متنقلة تابعة لمديرية الصحة.

وكان محمد صلاح، رئيس حي الجمرك، صرّح في بيان سابق بأن السوق أُقيم تنفيذًا لتكليفات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع مديرية التموين ومنطقة الجمرك الطبية.

وأوضح أن الفعالية تضم منتجات غذائية بأسعار تنافسية، ويشارك فيها عارضون من الأسر المنتجة، إلى جانب تواجد قافلة طبية وسيارة خدمات تابعة لشركة مياه الشرب لخدمة المواطنين.