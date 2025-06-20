رئيس جامعة القاهرة يستقبل بعثة اتحاد ألعاب القوى المشاركة فى البطولة الإفريقية بنيجيريا

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوي المشاركة في البطولة الإفريقية تحت سن 18 و20 عاما بنيجيريا والمؤهلة إلى أولمبياد دكار 2026.

يأتى هذا اللقاء في إطار رعاية جامعةالقاهرة لأبطال الاتحاد المصري لألعاب القوى، حيث تتولى الجامعة توقيع الكشف الطبي على اللاعبين، وإجراء التحاليل الطبية وتوفير التطعيمات اللازمة للفريق، وإتاحة ملاعب الجامعة للتدريب، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأهيل والدعم النفسي من خلال المراكز المتخصصة التابعة للجامعة، وذلك تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تضع دعم الأبطال الرياضيين ضمن أولوياتها إنطلاقا من دورها كشريك وطني فاعل في دعم وتمكن الشباب الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية، لافتًا إلى أن الجامعة ستواصل التعاون مع الاتحاد لأجل إعداد جيل قادر على تمثيل مصر وحصد المراكز الاولى في مختلف المسابقات.

وأشار إلى أن الجامعة لا تدعم فقط التفوق العلمي والبحثي بل تؤمن أيضًا بأن الرياضة تمثل جزءًا أساسيًا في بناء الشخصية المتكاملة، وتسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء والانضباط والتميز.

من جانبهم، عبر أعضاء البعثة من المسئولين والرياضيين عن امتنانهم لهذا التكريم والدعم المقدم من جامعة القاهرة، مؤكدين عزمهم على بذل أقصى جهد لتحقيق نتائج تليق بمكانة مصر وتلبي تطلعات الجماهير المصرية.

وكانت الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قد توجهت مع أعضاء البعثة إلى مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، حيث استقبلهم د.إيهاب الشيحى مدير المستشفى الذي أشرف بدوره على إجراء التحاليل والفحوصات الطبية، وإعطاء التطعيمات اللازمة للاعبين استعدادا للسفر، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية.