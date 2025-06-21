سجلت الولايات المتحدة أقل من 20 حالة إصابة بالحصبة هذا الأسبوع، رغم أن ولاية أيوا أعلنت، أمس الخميس، عن أول تفش للمرض فيها، في حين أكدت ولاية جورجيا، أمس الأول الأربعاء، تسجيل ثاني تفش لها.

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 1214 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة هذا العام.

وأكد مسئولو الصحة في ولاية تكساس، التي شهدت أكبر تفش للمرض في البلاد خلال أواخر الشتاء والربيع، تسجيل 6 حالات إصابة خلال الأسبوع الماضي.

وهناك 3 حالات تفش كبيرة أخرى في أمريكا الشمالية، أطولها في مقاطعة أونتاريو، بكندا، وقد أسفرت عن 2179 حالة إصابة من منتصف أكتوبر وحتى 17 يونيو.

وسجلت المقاطعة أول حالة وفاة لديها في 5 يونيو لطفل رضيع أُصيب بالحصبة الألمانية وكان يعاني أيضا من ظروف صحية أخرى.