- شوقي: قراءة رأس السؤال بشكل دقيق وعميق.. البدء بالإجابة عن الأسئلة السهلة قبل الصعبة وتجنب ترك أي سؤال دون إجابة

- حجازي: الطالب الجاهز غالبا يقول أنا ضعيف في هذه الجزئية أي أنه يحدد نقاط ضعفه بدقة

- المعلمون يؤكدون: حل امتحانات الأعوام السابقة والهدوء والتركيز داخل اللجان سر التفوق

مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا الأحد للعام الدراسي الحالي 2025-2026، يبحث الطلاب عن التفوق والحصول على أعلى الدرجات، ويقدم الخبراء وعدد من المعلمين نصائح للطلاب للتعامل مع ورقة الأسئلة بشكل صحيح.

قال الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس إنه يجب قراءة رأس السؤال بشكل دقيق وعميق، وفهم المطلوب من كل سؤال بشكل صحيح، قراءة جميع البدائل في اسئلة الاختيار من متعدد وعدم التسرع في اختيار بديل معين قبل الاطلاع على جميع الخيارات، الوعي بأن بعض الأسئلة تكون جميع البدائل فيها صحيحة، ويكون المطلوب اختيار أدق بديل، عدم الاستعجال في الحكم على أن سؤالا ما مطابق لأسئلة سبق للطالب حلها في امتحان أو نموذج سابق، لأن تغيير كلمة واحدة في السؤال قد يؤدي إلى تغيير الإجابة المطلوبة.

ونصح الطلاب بقراءة رأس السؤال في البداية مع إخفاء الطالب للبدائل، ومحاولة وصوله إلى الإجابة الصحيحة، والإجابة للأسئلة المقالية، يتم الإجابة عن كل سؤال في المكان المخصص له بورقة الإجابة، الالتزام بالمساحة المحددة للإجابة دون إفراط أو اختصار مخل، التركيز على الأفكار الرئيسة والإجابات الجوهرية وليس التفاصيل غير المهمة، تنظيم الإجابة وترتيب الأفكار بشكل واضح ومنطقي.

وأضاف شوقي أنه يتم توزيع الوقت بشكل متوازن على جميع الأسئلة، البدء بالإجابة عن الأسئلة السهلة قبل الصعبة، تجنب ترك أي سؤال دون إجابة، بل يجب الإجابة على جميع أسئلة الامتحان ولو حتى بالتخمين المدروس، تجنب الإسراف في استخدام كتيبات المفاهيم في الإجابة على أي سؤال الا في حالة احتياج الطالب إليها فقط، إعطاء الطالب تركيزا أكبر للأسئلة المخصص لها درجات أكبر، تخصيص وقت كاف في نهاية الامتحان لمراجعة الإجابات على جميع الأسئلة.

ورصد شوقي، عدد من الأخطاء الشائعة التى يقع فيها بعض الطلاب داخل اللجان الامتحانية، والتى قد تؤدى إلى فقدان درجات مهمة أو التعرض للمساءلة، مؤكدًا أهمية الانتباه الكامل أثناء التعامل مع ورقة الإجابة والتعليمات المنظمة للامتحانات، منها التظليل الخاطئ لرقم نموذج الامتحان، حيث يجب التأكد من تظليل رقم نموذج الامتحان بصورة صحيحة سواء كان النموذج (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د).

وأوضح أن ترك خانة النموذج دون تظليل أو اختيار نموذج مختلف عن النموذج الموجود مع الطالب قد يؤدى إلى تصحيح ورقة الإجابة وفق نموذج آخر، وهو ما قد يتسبب فى فقدان درجات المادة بالكامل حتى إذا كانت الإجابات صحيحة.

ومن الأخطاء المتكررة أيضا نقل الإجابات إلى أماكن غير مخصصة لها داخل ورقة البابل شيت، كأن يجيب الطالب عن السؤال رقم 2 فى الخانة الخاصة بالسؤال رقم 3، ثم يستمر الخطأ فى بقية الأسئلة.

ولذلك يجب التأكد بشكل مستمر من مطابقة رقم السؤال الموجود فى ورقة الأسئلة مع رقم السؤال المحدد فى ورقة الإجابة، ويمكن الاستعانة بمسطرة للمساعدة على التركيز وتجنب الوقوع فى هذا الخطأ

شدد على ضرورة الالتزام بالمكان المخصص لكل سؤال مقالى داخل ورقة الإجابة، وعدم كتابة إجابة السؤال الأول فى خانة السؤال الثانى أو الثالث أو العكس.

وحذر شوقي من كتابة بيانات شخصية داخل ورقة الإجابة، مع تجنب العبارات غير اللائقة داخل الورقة، والالتزام التام بقواعد الامتحانات والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وشدد علي عدم اصطحاب أى أوراق أو أدوات أو أجهزة لها صلة بالمادة الامتحانية، حتى فى حال عدم استخدامها داخل اللجنة.

وقال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن هناك بعض العلامات التي تؤكد أن الطالب أصبح جاهزا للامتحان، وهي عندما يستطيع الطالب حل الأسئلة، فالجاهزية لا تقاس بعدد الصفحات التي راجعها بل بالقدرة على التعامل مع الأسئلة.

وتابع: "الطالب غير الجاهز يشعر بأنه تائه، أما الطالب الجاهز غالبا يقول أنا ضعيف في هذه الجزئية أي أنه يحدد نقاط ضعفه بدقة فمعرفة المشكلة بدقة علامة على أن الصورة العامة أصبحت واضحة، وعندما تقل الأخطاء المتكررة فهذا مؤشر قوى على الجاهزية، وإذا استطاع الطالب شرح درس أو قانون أو فكرة بأسلوب بسيط فهذا دليل على فهم حقيقي وليس مجرد حفظ مؤقت".

وأوضح حسن عبد السلام، مدرس تاريخ، إن حل المراجعات النهائية وامتحانات السنوات السابقة تساعد الطالب على الإلمام بالكثير من الأفكار ومعرفة أي أجزاء تحتاج إلى إعادة مراجعة منه، ناصحا الطلاب بالنوم مبكرا ليلة الامتحان لأن السهر يؤدي إلى قلة التركيز والتوتر.

وأكد محمود علي، مدرس فيزياء، أن الهدوء والتركيز هما أساس النجاح والتفوق، فأيام الامتحانات لا تحتاج إلى مراجعة المنهج بل إلى مزيد من الحل والمراجعة السريعة للنقاط الرئيسية في المنهج، مع الاهتمام بالتغذية الجيدة والبعد عن التوتر، واتفق معه علي محمد، مدرس لغة عربية، مضيفا أن حل امتحانات الأعوام السابقة والتركيز على المراجعات النهائية هما أساس التفوق، مع قراءة الأسئلة بتركيز مع عدم التسرع في الإجابة خاصة مع أسئلة الاختيار من متعدد التي تحتاج إلى تركيز شديد بسبب التشابه الكبير في الاختبارات في العديد من الأسئلة.

وأوضح سيد يوسف، معلم رياضيات، أن مراجعة ليلة الامتحان في أي مادة تكون "إلمام" النقاط الرئيسية في المنهج مع حل بعض الأسئلة المهمة، وأنها تكون مكملة لمراجعات الطالب التي تستمر لمدة شهرين تقريبا، ناصحا الطلاب بالتركيز والهدوء داخل اللجان، وفي حالة عدم معرفة إجابة أي سؤال تركه لآخر الامتحان حتى لا يستغرق وقتا طويلا في الحل ويأتي على حساب باقي الأسئلة، مع ضرورة تخصيص وقت في آخر الامتحان للمراجعة على كل الأسئلة للتأكد من الإجابة بشكل صحيح.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم، بعض الإرشادات عن كيفية الإجابة في البابل شيت، موضحة أن الامتحان يتكون من جزئين الأسئلة الموضوعية فى البابل شيت والمقالية في ورقة أخرى مخصصة للإجابة عن هذه الأسئلة والتي تمثل 15%.

بالنسبة للإجابة في البابل شيت، قالت الوزارة إنه يتم الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد عن طريق تظليل دائرة تناظر السؤال الموجود بكراسة الأسئلة، موضحة أن تصميم ورقة البابل شيت تنقسم إلى "أ - ب - ج- د" لطلاب المدارس العربى و"a- b-c-d" لطلاب مدارس اللغات.

وشددت الوزارة على أنه يجب على الطالب قبل الإجابة عن الأسئلة كتابة بياناته الشخصية اسم الطالب واسم المدرسة واسم المادة والإدارة التعليمية ورمز نموذج كراسة الأسئلة مع توقيع الطالب ثلاثيا، ثم يتم البدء فى الإجابة سواء المقالية أو البابل شيت حسب رغبة الطالب ويتم الإجابة بقلم أزرق جاف.

وأكدت ضرورة تظليل رقم الجلوس بشكل صحيح، وفق ما هو مدون ببطاقة رقم الجلوس، ولا يكتفي الطالب بكتابة الرقم فقط دون تظليل.

وأضافت أن الطالب عليه تظليل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة في البابل شيت، ولن يعتد بأي تظليل خاطئ، لا نصف تظليل أو خطوط، كما شددت الوزارة على أنه ممنوع تماما استخدام الكوريكتور في مسح أي إجابة، ويمكن للطالب كتابة علامة إكس على الإجابة التي يرغب في إلغاءها، وتظليل دائرة أخرى.

وشددت الوزارة على أنه ممنوع الإجابة على ظهر ورقة الإجابة، أو في بوكليت الأسئلة، ولن يلتفت لأي إجابة في غير المكان المخصص لها، وحذرت من تظليل دائرتين في البابل شيت، أو تجاهل وضع علامة إكس على أحد الإجابتين، لأن ذلك يعني عدم حصول الطالب على درجة السؤال.

وبالنسبة للأسئلة المقالية، يتم الإجابة في إطار المكان المخصص ولا يتم الخروج عنه.