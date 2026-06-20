فصل المياه والكهرباء عن حالات لم تستكمل إجراءات التصالح في بئر العبد بشمال سيناء

أجرت لجنة من مجلس مدينة بئر العبد برئاسة محمد علي، رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، بالاشتراك مع ممثلي شركة الكهرباء وشركة مياه الشرب، المرور على الحالات المتقدمة بطلبات التصالح بقرية 6 أكتوبر التي لم تستكمل الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها القانونية.

وقال المجلس، في بيان اليوم السبت، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، والتي تضمنت فصل التيار الكهربائي وقطع خدمة المياه، وذلك بعد توجيه عدة إخطارات وإنذارات مسبقة لأصحاب الشأن بضرورة استكمال إجراءات التصالح، إلا أنهم لم يستجيبوا لتلك التنبيهات.

وطالبت رئاسة مركز ومدينة بئر العبد، جميع المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح بسرعة إنهاء ملفاتهم وتوفيق أوضاعهم القانونية، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتقاعسين عن استكمال إجراءات التصالح، وذلك حفاظا على الصالح العام وتطبيقًا للقانون.