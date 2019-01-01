 مذيع ألماني يتلقى تهديدات بالقتل بعد تعليق ناقد على «البديل الألماني» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مذيع ألماني يتلقى تهديدات بالقتل بعد تعليق ناقد على «البديل الألماني»

د ب أ
نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 10:46 ص | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 10:46 ص

تقدمت شبكة تلفزيون وراديو غرب ألمانيا "دبليو دي آر" بشكوى جنائية بسبب تهديد بالقتل وجه لأحد الصحفيين العاملين بها.

وترددت أنباء أمس الجمعة عن توجيه سباب ضد مدير تحرير برنامج "مونيتور" بالشبكة، جيورج ريستله.

كان ريستله اتخذ في تعليقه يوم 11 يوليو الجاري على برنامج "موضوعات اليوم" بالقناة الأولى الألمانية موقفا ناقدا لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

ووصف الصحفي الحزب وقتها بأنه "الذراع البرلمانية" لـ"حركة هوية" المتطرفة، مطالبا بأن يصنف حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأنه حزب يميني متطرف.

ولم يعرف حتى الآن المضمون الدقيق لخطاب التهديد الذي وصل إلى الصحفي "المذيع".

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الشبكة وجهت بلاغا ضد مجهول أو ضد شخص بعينه.

وقالت متحدثة باسم الشبكة في كولونيا غربي البلاد إن "الخطاب جاء فيما يبدو من الطيف اليميني المتطرف".

ولم يكن متاحا أمس الجمعة الوصول إلى الادعاء العام في كولونيا لسؤاله عن الواقعة.

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