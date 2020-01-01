البنك المركزي الياباني يتوقع استمرار معاناة الاقتصاد بسبب تداعيات كورونا

يتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني استمرار معاناة الاقتصاد الياباني بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 15 و16 يونيو الماضيين والذي تم الكشف عنه اليوم الاثنين، فإن أعضاء اللجنة أشاروا إلى أن معدل التضخم السنوي في حدود صفر في المئة، وأنه سيظل كذلك بسبب انخفاض أسعار النفط الخام. وأكد الأعضاء التزامهم بمواصلة سياسة التخفيف الكمي النقدية طالما كان ذلك ضروريا من أجل الوصول بمعدل التضخم إلى 2 في المئة سنويا.

كما أشار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، إلى أن البنك سيبقي على برنامج شراء السندات الحكومية اليابانية بدون حد أقصى بهدف الإبقاء على سعر العائد على السندات ذات العشر سنوات في حدود صفر في المئة.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أبقى خلال اجتماعه في الشهر الماضي على سعر الفائدة عند مستوى سالب 1ر0 في المئة وزاد حجم برنامج إقراض مواجهة كورونا لدعم الاقتصاد.