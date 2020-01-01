زعماء الاتحاد الأوروبي يمددون محادثات صندوق التعافي حتى بعد ظهر اليوم 

قال المتحدث باسم المجلس الأوروبي باريند ليتس إن قادة الاتحاد الأوروبي دعوا مرة أخرى في محادثاتهم الساخنة بشأن حزمة تحفيز اقتصادي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الليلة الثالثة على التوالي.

وجاء في تغريدة ليتس أنه الأول في اليوم الرابع من المناقشات أنهى (رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل) الجلسة العامة. وسوف يجتمع مع الدول الـ27 الاعضاء بالاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الاثنين في تمام الساعة 2 بعد الظهر".

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الحكومات الـ27 في الساعة الثانية مساء (1200 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين لإجراء مزيد من المحادثات.