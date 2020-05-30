ضبط 335 عبوة مواد غذائية وحلوى أطفال منتهية الصلاحية بالمحلة

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تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملاتها المكبرة على المحلات والأسواق، لضبط المواد الغذائية والسلع منتهية الصلاحية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 335 عبوة مواد غذائية وحلوى أطفال منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر جنحة رقم 6667 لسنة 2020 حي أول المحلة الكبرى.

وتشكلت الحملة من إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الغربية تحت إشراف وكيل وزارة التموين، بناء على تحريات الرقابة الإدارية بقيام بعض التجار بمدينة المحلة الكبرى بعرض سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية للبيع بالأسواق.