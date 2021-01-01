جيف بيزوس يستعد للانطلاق إلى الفضاء

بعد أقل من أسبوعين من رحلة الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون إلى الفضاء، سيغادر مؤسس أمازون وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، الأرض لفترة وجيزة اليوم الثلاثاء.

وسينضم إلى بيزوس (57 عاما)، شقيقه مارك وكذلك أكبر شخص يذهب إلى الفضاء وهي الطيارة السابقة والي فونك (82 عاما)، وأصغر شخص بينهم هو أوليفر دايمن (18 عاما) والذى يقوم بالرحلة كهدية.

وكان والد دايمن، المصرفي الاستثماري الهولندي جوس دايمن، قد شارك في مزاد لحجز المقعد الرابع للفضاء في يونيو، لكن تمت المزايدة عليه.

غير أن الفائز المجهول بالمزاد، الذى قدم عرضا قيمته 28 مليون دولار، لم يتمكن من المشاركة بسبب "تضارب فى المواعيد". ولم يكشف عن المبلغ الذي كان على دايمن دفعه.

وتعرض بيزوس، الذى أسس شركة الفضاء "بلو أوريجين" منذ حوالى عقدين، لانتقادات شديدة بسبب طموحاته فى السياحة الفضائية من جانب أشخاص يرون ذلك مضيعة للمال بدافع الأنانية دون أي اعتبار للمناخ وخلو الأمر إلى حد كبير من اهتمامات البحث العلمى.

وتأتي رحلة بيزوس بعد أن أصبح برانسون في 11 يوليو أول ملياردير يصل إلى الفضاء بواسطة مركبة تابعة لشركته الفضائية الخاصة.