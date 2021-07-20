شركة باركليز تعين رؤساء جدد في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية

أعلنت شركة باركليز العامة المحدودة عن لقيام بعدد من الترقيات، على رأسها تعيين جان فرانسوا "جي إف" أستير وجون ميلر كرئيسين مشاركين للخدمات المصرفية الاستثمارية وعضوين في فريق إداري جديد مكلف بدفع عجلة نمو الأعمال.



وأبلغت الشركة الموظفين اليوم الثلاثاء، أن الإثنين سيشرفان على التغطية المالية للشركة، وإدارة المنتجات والمحافظ، وسيستمران في تقديم التقارير إلى بول كومبتون، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية والرئيس المشارك لبنك باركليز.



ويشار إلى أن أستير كان في السابق رئيسا عالميا لأسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ، بينما كان ميلر رئيسا عالميا لخدمات تغطية الخدمات المصرفية الاستثمارية.