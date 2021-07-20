رئيس الاتحاد الآسيوي يتمنى التوفيق لفرق وحكام قارة آسيا في أولمبياد طوكيو

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أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خالص أمنيات التوفيق والنجاح لفرق وحكام قارة آسيا قبل انطلاق منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وتستهل منتخبات السيدات الثلاثة مشوار المنافسة يوم الأربعاء، في الجولة الأولى من منافسات كرة القدم النسائية.

ويلتقي منتخب الصين مع البرازيل في المجموعة السادسة كما يلتقي المنتخب الياباني مع نظيره الكندي ضمن المجموعة الخامسة ويواجه المنتخب الأسترالي نظيره النيوزلندي في المجموعة السابعة.

وقال آل خليفة لموقع الاتحاد القاري على الانترنت :"باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتمنى لكل فرقنا وحكامنا التوفيق والنجاح، وأنا واثق أنهم سيجلبون الفخر لقارة آسيا، وأتمنى أيضاً لكل الرياضيين والمنظمين دوام الصحة طوال فعاليات الدورة".

وأضاف :"كان الطريق إلى أولمبياد طوكيو 2020 الأكثر تحدياً، ليس فقط لفرقنا التي تنافس في كرة القدم، بل لكل الرياضة العالمية، ولهذا أود أن أتقدم بالإشادة إلى جميع لاعبينا وحكامنا وكل من يشارك في هذه الدورة التي تعبر عن روح التحدي والتفاني".

وتخوض منتخبات الرجال مباريات الجولة الأولى يوم الخميس، حيث تلتقي كوريا الجنوبية مع نيوزلندا في المجموعة الثانية ويلتقي المنتخب السعودي مع كوت ديفوار في المجموعة الرابعة على ستاد يوكوهاما.

ويستهل منتخب أستراليا مشوار المنافسة في المجموعة الثالثة بمواجهة الأرجنتين ، ثم يلتقي المنتخب الياباني مع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى.

وتشهد أولمبياد طوكيو أيضاً حضوراً مميزاً لحكام قارة آسيا، من خلال تواجد طاقم الحكام الأردني أدهم مخادمة ومحمد الكلف وأحمد الرويلي، وطاقم الحكام الأسترالي كريستوفر بيث وأنتون سكيتينين وجورج لاكرينديس، إلى جانب الحكم المساند هيرويوكي كيمورا من اليابان.

كما تشهد الدورة تواجد طاقم الحكمات اليابانيات يوشيمي ياماشيتا وماكوتو بوزونو وناومي تيشيروجي، وهو الطاقم الذي سجل إنجازاً تاريخياً من خلال إدارة مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي 2019، إلى جانب الحكمة الأسترالية كايت جاسويتز والحكمتين المساعدتين كيم كيونج-مين ولي سيول-جي من كوريا الجنوبية.

ويتواجد أيضاً حكام الفيديو المساعدين فو مينج من الصين وعبدالله المري من قطر ومحمد تقي من سنغافورة.