الجيش اللبناني يعلن العثور على 3 مزاحف لإطلاق الصواريخ جنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني العثور على ثلاث "مزاحف" لإطلاق صواريخ نوع جراد 122 ملم في محيط منطقة القليلة في جنوب البلاد.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الاسرائيلي عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين على إسرائيل من الأراضي اللبنانية فجر اليوم ، دون وقوع إصابات أو اضرار.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن منظومة القبة الحديدية اعترضت احدى هاتين القذيفتين، فيما سقطت الأخرى في منطقة غير مأهولة، موضحا أنه لا توجد في الوقت الحالي أي تعليمات خاصة للجبهة الداخلية.

وقالت قيادة الجيش- مديرية التوجيه اللبنانية ، في بيان أصدرته اليوم وأوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "بتاريخ 20 يوليو الجاري ما بين الساعة 35ر3 و45ر4، تعرضت منطقة وادي حامول تلة أرمز لقصف مصدره مدفعية العدو الاسرائيلي".

وأضافت: "لم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار، وقد استُهدفت المنطقة بـ 12 قذيفة مدفعية عيار 155 على خلفية إدعاءات العدو سقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان".

وتابعت: "عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على ثلاثة مزاحف لإطلاق صواريخ نوع جراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معدا للاطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة".

وكانت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" حثت اليوم الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.