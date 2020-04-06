الأناضول تصحح خبر إعلان أردوغان مغادرة القوات الأمريكية شرقي الفرات حاليا

أعلنت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، عن تصحيح الخبر الذي أوردته في خبر عاجل لها، خلال وقت سابق من اليوم، وأفادت فيه بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن القوات الأمريكية تغادر شرقي الفرات حاليا.

وكتبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «السادة المشتركين، برجاء إلغاء الخبر رقم 28460823 بعنوان (عاجل | أردوغان: القوات الأمريكية تغادر شرقي الفرات حاليا)».

وصححت الخبر بقولها إن «أردوغان»، شدد في تصريحاته على أهمية مغادرة القوات الأمريكية مناطق شرقي الفرات في سوريا.

وبحسب الوكالة التركية، أشار أردوغان إلى رغبة بلاده في انضمام روسيا وإيران معها في مكافحة التنظيمات الإرهابية، على بعد 30 كم من الحدود الجنوبية لتركيا، مشيرًا إلى أن موسكو وطهران عليهما إمداد أنقرة بالدعم اللازم.

ولفت إلى أن «ملف العملية (العسكرية) الجديدة شمالي سوريا سيظل مدرجا على أجندة تركيا إلى حين تبديد مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي»، معقبًا: «التنظيم الإرهابي يعتقد عبثا أنه قادر على خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام شمالي سوريا».

واختتمت مساء أمس الثلاثاء في العاصمة الإيرانية طهران أعمال القمة الثلاثية لرؤساء إيران وروسيا وتركيا، لمناقشة مسار أستانا بشأن سوريا، بالإضافة إلى عدد من القضايا، على رأسها تطورات الملف النووي الإيراني وحرب روسيا على أوكرانيا.

وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن مسار أستانا هو إطار ناجح لحل سلمي للأزمة السورية.

وحمّل رئيسي المجتمع الدولي مسؤولية حل أزمة النازحين واللاجئين السوريين، مؤكدا دعم بلاده أي مبادرة لحل قضيتهم.

كما شدد على أن السيادة السورية خط أحمر، قائلا إن الوجود الأمريكي غير الشرعي هناك هو سبب عدم الاستقرار.