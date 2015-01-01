استقر سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجع اليورو والاسترليني.

حيث ثبت سعر صرف الدولار داخل البنك المركزي المصري عند 18.87 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي، فقد تراجع سعر صرف اليورو 8 قروش ليصل إلى 19.24 جنيه للشراء، و19.38 جنيه لسعر البيع، كما هبط سعر صرف الجنيه الإسترليني 8 قروش أيضا مسجلا 22.59 جنيه للشراء، و22.69 جنيه لسعر البيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل سعر صرف الريال السعودي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه لسعر البيع، بينما خسر سعر الدينار الكويتي 5 قروش ليسجل 61.29 جنيه للشراء، 61.63 جنيه لسعر البيع.

وخلال تعاملات اليوم في البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار مسجلا 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه لسعر البيع، وانخفض سعر صرف اليورو 9 قروش مسجلا 19.21 جنيه للشراء، واستقر لسعر البيع عند 19.45 جنيه، كما تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني 6 قروش ليسجل 22.57 جنيه للشراء، واستقر لسعر البيع عند 22.79 جنيه.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر صرف الريال السعودي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه لسعر البيع، وسجل الدينار الكويتي 59.06 جنيه للشراء، و61.65 جنيه لسعر البيع.

وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه لسعر البيع، وهبط سعر صرف اليورو 9 قروش مسجلا 19.21 جنيه للشراء و استقر عند 19.45 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 22.57 جنيه للشراء، و22.79 جنيه لسعر البيع.