سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال كان على بعد 105 كيلومترات من منطقة بولودوي بالمقاطعة، وعلى عمق 199 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وفي الإثنين الماضي ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة، جزيرة سانانا إحدى جزر سولا في إندونيسيا، وكان على عمق 10 كيلومترات.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، إذ تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.