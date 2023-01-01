السويد تعلن إغلاق سفارتها ببغداد بعد اقتحامها

أعلنت السفارة السويدية في بغداد، صباح اليوم الخميس، إغلاق مبناها وتعليق خدماتها حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية اقتحام المتظاهرين لمبنى السفارة وإضرام النيران فيها.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إن حكومة بلاده تدين بشدة اقتحام مقر سفارة ستوكهولم في بغداد وإضرام النار فيه، واصفًا ما حدث بأنه «غير مقبول على الإطلاق».

وأضاف في بيان، نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، أن المتظاهرين اقتحموا السفارة السويدية في بغداد، في الساعة الثانية من مساء أمس (بالتوقيت المحلي)، واستولوا على محتويات مكتب السفارة وأضرموا النيران فيه.

وشدد على أن «السلطات العراقية يقع على عاتقها التزام واضح، بحماية البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين، بموجب اتفاقية فيينا»، منوهًا أن «السلطات العراقية فشلت بشكل خطير في الاضطلاع بهذه المسئولية».

وأشار إلى أن الحكومة السويدية على اتصال بممثلين عراقيين رفيعي المستوى؛ للتعبير عن استيائها مما حدث، معلنًا استدعاء القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم إلى وزارة الخارجية، لإبلاغه بالموقف السويدي.

ولفت إلى أن موظفي السفارة السويدية في مأمن الآن، قائلًا إن الحكومة تراجع الإجراءات الإضافية الواجب اتخاذها؛ بسبب ما حدث.

واقتحم مئات المتظاهرين، صباح اليوم الخميس، مقر السفارة السويدية في بغداد، احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، وأضرموا النيران فيها.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن المحتجين تجمعوا في بغداد خارج السفارة السويدية، احتجاجًا على حادثة حرق القرآن الكريم الأخيرة في ستوكهولم.

ويأتي الحادث بعد ساعات فقط من موافقة الشرطة السويدية على حدث آخر الخميس، خارج السفارة العراقية في ستوكهولم، حيث يخطط المنظمون لحرق مصحف آخر والعلم العراقي.

ويشار إلى أنه في 28 يونيو، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، أقيم احتجاج خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن.

وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم المظاهرة، وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، إن «الموافقة كانت مشروعة ولكنها غير مناسبة».