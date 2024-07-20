مقتل 18 مسلحا على الأقل في وسط نيجيريا

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قتل مسلحون مجهولون 18 شخصا على الأقل في وسط نيجيريا، حسبما ذكر مسؤولون اليوم السبت.

وقال جاستن شاكو رئيس الإدارة المحلية لمنطقة " كاتسينا آلا " في ولاية بينوى ، إن الحادث وقع في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة في قرية مباشر.

وأضاف شاكو في بيان إن المسلحين انتقلوا من منزل إلى منزل وأجبروا الأشخاص على الذهاب معهم. وقال إن المهاجمين "جمعوا من أخذوهم في مكانهم وأطلقوا النار عليهم".

وأضاف: "تأكد مقتل 18 شخصا"، مضيفا أن بعض القرويين أصيبوا في الهجوم.

وألقى شاكو باللوم على "إرهابيين محليين" في الهجوم.

وأكدت كاثرين أنينى المتحدثة باسم شرطة ولاية بينوى الحادث ، مضيفة أنه يجري التحقيق فيه.

وتأتي عمليات القتل وسط تزايد انعدام الأمن في بينوي. وأعلن مؤخرا حظر التجول في أجزاء من الولاية في أعقاب عمليات قتل مماثلة. وألقي باللوم في هذه الحوادث بشكل رئيسي على رعاة الماشية المهاجرين من جماعة الفولاني العرقية الذين يريدون طرد المزارعين المحليين بالقوة من أراضيهم.

وتشكل أنشطة رعاة الماشية الذين يقتلون أو يجرحون أو يختطفون آلاف الأشخاص سنويا في أجزاء مختلفة من نيجيريا تهديدا أمنيا كبيرا يواجه حكومة البلاد.