جامعة بنها تواصل فعاليات الملتقى السادس لكليات التربية النوعية بمشاركة 9 جامعات

تواصلت في جامعة بنها لليوم الثاني على التوالي فعاليات الملتقى السادس للإبداع، الذي تنظمه كلية التربية النوعية بمشاركة 9 جامعات مصرية، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني شحته عميد الكلية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن استضافة الجامعة للملتقى تأتي في إطار تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، ودعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في تطوير المهارات الإبداعية لدى الطلاب.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن الملتقى يهدف إلى تنمية المواهب الفنية لدى طلاب كليات التربية النوعية، خاصة في مجال الموسيقى، من خلال توفير بيئة مناسبة للتعبير عن قدراتهم.

وأشار الدكتور هاني شحته إلى أن فعاليات اليوم الثاني شهدت مشاركة طلابية في عدد من المسابقات والأنشطة الفنية، وسط تفاعل من الكليات المشاركة.