لجنة تحكيم مسابقات مؤسسة آدم حنين للفنون التشكيلية تبدأ أعمالها في الحرامية

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بدأت أعمال لجنة فرز وتحكيم مسابقات آدم حنين، أعمالها على مدار يوم أمس السبت، بمقر مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي في الحرانية.

وراجعت اللجنة، خلال اجتماعها، الأعمال المقدمة للمشاركة في مسابقة مراحل التعليم قبل الجامعي في دورتها التاسعة، ومسابقة قريتي بدورة الرابعة، واللتين تنظمهما المؤسسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف مستشار مادة التربية الفنية الدكتورة رباب عبدالمحسن.

وضمت اللجنة، كلا من الناقد والفنان صلاح بيصار، والفنان الدكتور محمد حمدي أستاذ الرسم والتصوير في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، والناقدة والفنانة سوزان شكري.

وتنوعت موضوعات مسابقات آدم حنين لمراحل التعليم قبل الجامعي حسب المراحل التعليمية المختلفة، وهي كالتالي

- المرحلة الابتدائية: أنا والمكان الذي أعيش فيه أو أنا واسرتي في رحلة.

- ⁠المرحلة الإعدادية: مدينة المستقبل.

- ⁠المرحلة الثانوية: مصر الحضارة عبر العصور في الرسم والنحت.

أما بالنسبة لمسابقة قريتي فهي مخصصة لجميع المراحل التعليمية في مجالي الرسم والنحت، وتستلهم موضوعاتها من وحي جماليات القرية المصرية.