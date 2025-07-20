نقابة المحامين تناقش خطة استكمال عملية التحول الرقمي

عقد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، اجتماعًا مع مسؤولي إحدى شركات التحول الرقمي، وذلك في إطار خطة النقابة لاستكمال عملية التحول الرقمي بالشكل الذي يخدم ويسهّل على السادة المحامين.

في بداية الاجتماع، استمع نقيب المحامين إلى شرح وافٍ من مسؤولي الشركة حول الخدمات التي ستُقدَّم لنقابة المحامين ضمن خطتها لإتمام عملية التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي.

وقدّمت الشركة خطة متكاملة لرقمنة نقابة المحامين بالشكل الذي يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويوفر الوقت والجهد على أعضاء الجمعية العمومية.

حضر الاجتماع محمود الداخلي، الأمين العام، والدكتور أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، وعبد المجيد هارون، أمين الصندوق، و محمد الكسار، وكيل النقابة، وعيسى أبو عيسى، الأمين العام المساعد، وحسام سعيد، ومحمود تفاحة، وعمرو الخشاب، أعضاء مجلس النقابة العامة.