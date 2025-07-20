شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالتعاون مع مديرية التموين، وتحت إشراف محمد هدية وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الأحد، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية لضبط الأسواق.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ياسر المهندس مدير إدارة الرقابة التموينية، بخصوص شن الحملة لضبط الأسواق والتلاعب في الأوزان.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 35 مخالفة للمخابز في مدن ومراكز المحافظة، وضبط مخالفات تشمل إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

وتمكنت الحملة، من ضبط 494 أسطوانة غاز منزلي جمعها صاحب مستودع بغير وجه حق، بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتستمر الحملات ضد المخالفين؛ لضمان التزامهم بالقوانين والتصدي للتلاعب بالأوزان.