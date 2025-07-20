الحكومة اليابانية تواجه انتكاسة في انتخابات مجلس المستشارين

تعرض الائتلاف الحاكم في اليابان، بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، لانتكاسة جديدة في انتخابات مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ)، وفقا لتوقعات استطلاعات رأي الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم اليوم الأحد.

ويواجه الائتلاف الحاكم، الذي يضم حزب كوميتو المحافظ كشريك أصغر، خطر فقدان أغلبيته في مجلس الشيوخ، وذلك بعد أن كان قد خسر أغلبيته سابقا في مجلس النواب.

وقد تؤدي نتائج انتخابات اليوم الأحد إلى زيادة الضغط على إيشيبا، وتدشين مرحلة من الاضطراب السياسي في البلاد.

وعقب ظهور نتائج استطلاعات رأي الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، أشار إيشيبا إلى نيته البقاء في منصبه، رغم رفض بعض قوى المعارضة خيار الانضمام إلى ائتلاف مع الحزبين الحاكمين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحمل المسؤولية عن الوضع الراهن، فيما قال الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، هيروشي موروياما، إنه يتعين تجنب حدوث فراغ سياسي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود استياء بين الناخبين بسبب ارتفاع الأسعار وسياسة الحكومة في ملف الهجرة.

ويستفيد الشعبويون المناهضون للهجرة من هذا الوضع، وسط توقعات بفوز حزب سانسيتو، الذي يتبنى خطابا معاديا للأجانب، بمقاعد في مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ).

وتشير استطلاعات رأي الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم إلى أن حزب المعارضة الأكبر، الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني بقيادة رئيس الوزراء السابق يوشيهيكو نودا، قد يحقق أيضا مكاسب في عدد المقاعد.