بلدة تايوانية تشهد أسوأ أضرار جراء الأمطار منذ 50 عاما

ذكر رئيس بلدية يولي في مقاطعة هوالين التايوانية، اليوم الأحد، أن الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة ويفا الاستوائية كانت الأسوأ التي شهدها منذ 50 عاما.

وطبقا للإدارة المركزية للأرصاد الجوية، شهدت البلدة التي تقع شرق تايوان أمطارا بلغ ارتفاعها 485.5 ملليتمر من منتصف ليلة الجمعة حتى الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) اليوم.

وقال رئيس البلدة كونج وين - تشون، إنه نظرا لأن البلدة محاطة بالجبال، تدفقت الأمطار الغزيرة بسرعة إلى نهر شيوجولوان، الذي يمر عبر المنطقة، قبل أن يجري صرفها بشكل صحيح؛ مما أدى إلى حدوث فيضانات في الأراضي الزراعية والمنازل القريبة.

وأضاف: "لم يحدث هذا أبدا في السنوات الـ52 الماضية".

وفي هوالين، شهدت بلدة فولي، إغلاق حركة المرور بسبب انهيار العديد من الطرق الرئيسية.

وكان إعصار ويفا، تسبب أيضا في اضطرابات كبيرة في حركة الطيران، اليوم الأحد في هونج كونج وبعض المطارات القريبة في الصين، بينما كان يتحرك غربا على طول الساحل الجنوبي.