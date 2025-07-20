اعتقال شخص على خلفية إطلاق نار في مركز تسوق في أوسلو

أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم الأحد، اعتقال مشتبه به بعد إطلاق نار وقع أمس السبت داخل مركز تسوق مزدحم في أوسلو.

وقال كنوت لوترو، رئيس إدارة التحريات في شرطة أوسلو، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الأحد، إن الشخص، الذي يتراوح عمره بين 20 و30 عاما، كان معروفا سابقا لدى الشرطة.

وأشار لوترو إلى أنه تم احتجاز المشتبه به بعد أن سلم نفسه للشرطة.

وكان قد تم إطلاق الأعيرة النارية في مركز تسوق تفيتا أمس السبت. وشدد لوترو على أنه من السابق لأوانه للغاية الجزم بوجود صلة بين الحادث والجريمة المنظمة.

ومع ذلك، قال لوترو إن إطلاق النار وقع في خضم تصاعد نزاع بين جماعتين.

وأوضح لوترو إن مشادة كلامية جرت خلال اجتماع مُخطط له، ثم تحولت في نهاية المطاف إلى شجار عنيف، حيث أخرج أحد الأشخاص سلاحا ناريا وأطلق عدة طلقات، مشددا على أن الدافع وراء الحادث لم يتضح بعد.

وأضاف لوترو إن شخصا يتراوح عمره بين 40 و50 عاما، وكان معروفا أيضا لدى الشرطة، أصيب بطلقات نارية خلال الحادث، ويخضع حاليا للعلاج في المستشفى، مضيفا أن حالته مستقرة.

وبحسب لوترو، فإن كلا من المصاب والمشتبه به في إطلاق النار هما من الأجانب المقيمين في المنطقة.

وفي غضون ذلك، أصيبت امرأة مسنة بجروح طفيفة جراء حالة الذعر التي أعقبت إطلاق النار.

ويعد مركز تفيتا سينتر التجاري من أكبر مراكز التسوق في أوسلو، ويضم حوالي 60 متجرا.