صحة غزة: المجاعة في القطاع وصلت إلى مستويات كارثية

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن المجاعة في القطاع وصلت إلى مستويات كارثية، محذرة من أن أكثر من مليوني إنسان يواجهون الجوع.

ونوهت في تصريحات نقلتها شبكة «قدس» الإخبارية، صباح الأحد، أن ما يمارسه الاحتلال من منع إمدادات الدواء أدى لانهيار الوضع الصحي في القطاع بالكامل.

وأشارت إلى وفاة 71 طفلا بسبب الجوع وسوء التغذية، لافتة إلى سقوط أكثر من 900 شهيد و6 آلاف مصاب من الباحثين عن «لقمة العيش».

ووجهت نداء عاجلًا لرفع الحصار عن القطاع، مطالبة الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات.

عاجل| الصحة بغزة: المجاعة في القطاع وصلت إلى مستويات كارثية وأكثر من مليوني إنسان يواجهون الجوع. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 20, 2025

وتوفيت طفلة فلسطينية، اليوم الأحد، بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، إن الطفلة رزان أبو زاهر (4 أعوام) توفيت، نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع.

والسبت، قالت وزارة الصحة في غزة إن أعدادًا غير مسبوقة من المواطنين المجوعين من كل الأعمار تصل إلى أقسام الطوارئ في حالة إجهاد وإعياء شديدين.

وحذرت من أن المئات من الذين نحلت أجسادهم سيكونون عرضة للموت المحتم، نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود.