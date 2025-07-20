 تموين كفر الشيخ: توريد 257 ألف طن قمح حتى الآن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تموين كفر الشيخ: توريد 257 ألف طن قمح حتى الآن

محمد نصار
نشر في: الأحد 20 يوليه 2025 - 11:31 ص | آخر تحديث: الأحد 20 يوليه 2025 - 11:31 ص

قال عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إن مواقع استلام القمح في نطاق المحافظة استقبلت كميات جديدة من المحصول، مؤكدا أن إجمالي المورد من محصول القمح منذ فتح باب التوريد حتى اليوم بلغ 257 ألفا و164 طن قمح.

ولفت إلى أن استلام القمح خلال موسم 2025 الحالي تجرى من خلال 26 موقعًا تابعة للجهات المسوقة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، بمتابعة من محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأوضح الهابط أن هناك تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، برئاسة وكيل تموين كفر الشيخ، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشاكل تتعلق بعملية التوريد.

وأضاف سيتم صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من وزارة التموين.


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