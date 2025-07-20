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يستأنف نادي سينما المرأة، غدًا الاثنين، نشاطه بعرض 4 أفلام، يعقبها ندوة تحت عنوان "التراث في عيون صناع الأفلام القصيرة"، الساعة السابعة مساءً بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

وتتضمن قائمة الأعمال المعروضة غدا، الفيلم الوثائقي "سحر الدروب" سيناريو وإخراج مروة السوري، وتصوير ومونتاج أحمد هاشم.

ويسُيعرض فيلم "مهما طال البعاد" إخراج دنيا الزاهر، ويتحدث عن "نور" وهي فتاة في منتصف الثلاثينات من العمر، تستعد لتقديم مشروع تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية، لكنها تفاجئ بمكالمة تليفونية تتعلق بمشاكل في الماضي تغيير مسار حياتها إلى الأبد.

ويُعرض فيلم "طيارة ورق"، تأليف وإخراج بثينة الناصري، وبطولة هشام زكري، ومحمد فؤاد والذي يرصد علاقة إنسانية دافئة تجمع بين الأجيال.

كما يشهد البرنامج عرض فيلم "حواديت إيكنجي"، للمخرجة مروة الشرقاوي، والذي يعكس نبض الحياة الشعبية وموروث الحكايات المصرية.

ويعقب العروض، ندوة فكرية بعنوان: "التراث في عيون صناع الأفلام القصيرة" بحضور الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وتديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

يذكر أن نادي سينما المرأة، يقام يوم الاثنين الثالث من كل شهر ضمن فعاليات المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.