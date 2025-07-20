صحفية إسرائيلية تتهم نتنياهو بالتهرب من محاكمته بعد إعلان إصابته جراء تناوله طعاما فاسدا

- رئيس وزراء إسرائيل أُصيب بالتهاب معوي وسيستريح في منزله ثلاثة أيام، وفق مكتبه

- نتنياهو لم يحضر جلسة الحكومة الأحد ولن يحضر جلسة محاكمته بتهم فساد الاثنين، وفق إعلام عبري

يغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن جلسة محاكمته بتهم فساد، الاثنين، جراء إصابته بالتهاب معوي، بينما اتهمته صحفية بالتهرب من المحاكمة.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، الأحد: "بعد شعوره بتوعك خلال الليل، خضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفحص منزلي من قِبل البروفيسور ألون هيرشكو، مدير قسم الطب الباطني في مستشفى هداسا عين كارم".

وتابعت: "تبين أنه يعاني من التهاب معوي نتيجة تناول طعام فاسد".

و"بعد إجراء فحوصات إضافية، أُعلن عن تحسن حالته، وهو يتلقى علاجا بالمحاليل الوريدية بعد الجفاف الذي صاحب المرض"، حسب المكتب.

وتابع: "بناءً على تعليمات أطبائه، سيستريح رئيس الوزراء في منزله لمدة ثلاثة أيام، وسيدير شؤون الدولة من هناك".

وتغيّب نتنياهو، عن جلسة الحكومة الأحد، حسب القناة "12" العبرية.

وأشارت إلى أنه كان من المفترض أن يمثل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب غدا الاثنين، للرد على تهم الفساد الموجهة إليه.

وأسبوعيا، يمثل نتنياهو أمام المحكمة مرتين؛ الاثنين والأربعاء.

وتبدأ المحاكم الإسرائيلية إجازة نهاية الأسبوع تستمر حتى سبتمبر/أيلول المقبل، ومن غير الواضح إذا ما كان القضاة سيحددون جلسات لنتنياهو خلالها.

واعتبرت يعيل فريدسون، المراسلة القانونية لصحيفة "هآرتس" العبرية، عبر منصة إكس، أن "إعلان نتنياهو عن مرضه بسبب طعام فاسد هو استمرار لمحاولاته التهرب من الاستجواب".

وأضافت فريدسون: "ينبغي على القضاة تحديد مواعيد جلسات إضافية خلال فترة العطلة، في ضوء الظروف الاستثنائية التي ألغى فيها نتنياهو جلسات الاستماع الاعتيادية".